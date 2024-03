Die Suche nach den 180 Toten darf nicht aufhören

2021 wurde die Suche nach dem Massengrab in Rechnitz im Burgenland vom Bundesdenkmalamt eingestellt. Die in den 80er-Jahren begonnene Suche nach dem Grab der 180 in der Nähe des Kreuzstadls ermordeten ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter müsse weitergehen, heißt es seitens der Gedenkinitiative RE.F.U.G.I.U.S. Ein neues wissenschaftliches Projekt scheitert aber weiterhin an der finanziellen Hürde.