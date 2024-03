336 Tage nach Bruch des 1. Halswirbels am Podest

„Im Kopf brutal gerattert!“

„Ich wusste, dass es hart wird, aber, dass es mental so schwierig wird, hätte ich nicht geglaubt. Im Kopf hat es brutal gerattert“, so der HSV-Ried-Pilot, der im April 2023 beim WM-Lauf in Italien so schwer gestürzt war, dass er sich den ersten Halswirbel (!), Brustwirbel und weitere schwere Verletzungen zugezogen hatte.