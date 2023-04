Mit multiplen Verletzungen auf Intensivstation

Am Montag konnte die „Krone“ dieses Gespräch leider nicht mit dem erst 24-jährigen Mühlviertler führen. Denn nach einem erneuten schweren Crash am Sonntag beim WM-Lauf im italienischen Trentino, dem ersten für Sandner in der MXOpen, liegt er nun auf der Intensivstation. „Sein Zustand ist stabil, aber er hat viele Verletzungen zu überstehen“, ließ sein Team auf Facebook wissen. Und weiter: „Priorität hat die Operation vom C1 Halswirbel (Anm. oberster Halswirbel) und T3 Brustwirbel. Danach folgen noch seine gebrochene Schulter, gebrochene Rippen und zerstörte Hüfte!“