„Hatte so Angst, dass mir die Lichter ausgehen!“

„Man kann einfach nur froh sein, wie es ausgegangen ist, der Heilungsprozess läuft richtig gut“, kann Michael Sandner mittlerweile schon wieder lachen. Was in Anbetracht seiner schweren Verletzungen, die er sich am 16. April beim Motocross-WM-Lauf in Italien zugezogen hatte, schon an ein Wunder grenzt. Bruch des ersten Halswirbels und von sechs Brustwirbeln, alle Vorsätze der Lendenwirbel waren angeknackst, das Schlüsselbein gebrochen, die Schulter luxiert, zwei Rippen und das Schambein gebrochen. Zudem waren Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen