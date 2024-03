Rosengarten steht vor Fahrt in ungewisse Zukunft

Hoffnung auf ein kleines Lokal in Innsbruck lebt

Dennoch ist der Wille von Marco ungebrochen. Und so geben sie die Hoffnung nicht auf, dass sie auch künftig den italienischen Charme in Innsbruck verbreiten können. Was es braucht? Ein kleines Lokal, in dem Marco seine Leidenschaft weiterleben kann. Und vielleicht findet sich ja ein 3. Rosengarten, damit die Liebe über das Leiden im Rosengarten am Ende siegt!