Verkehr, Wohnen als heiße Eisen im Tiroler Landtag

Wohnungsnotstand in Innsbruck

Im zweiten Teil der Fragestunde will Grünen-Chef Gebi Mair LHStv. Georg Dornauer auf den Zahn fühlen. Mair will wissen: „Warum verhindern Sie die Bekämpfung des Wohnungsnotstandes in Innsbruck?“ Dass die Innsbrucker SPÖ den Weg zum Verfassungsgericht einschlagen muss, um ihren zuständigen Parteifreund und SPÖ-Chef Dornauer endlich dazu zu bringen, den Wohnungsnotstand in Innsbruck zu ermöglichen, sei kaum zu fassen, erläuterten die Grünen dazu. Dornauer habe offenbar die Kontrolle über sein Amt und seine Partei verloren.