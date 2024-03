KTM übernimmt die Mehrheit an MV Agusta

Bereits im Vorjahr hat KTM die Supply Chain und den Einkauf von MV Agusta übernommen, zudem wird die Produktpalette teilweise über das Vertriebsnetz von Pierer vertrieben. Nun übernimmt KTM die industrielle Führung komplett und plant einen Standortausbau. Mittelfristig sei geplant, am Standort in Varese jährlich mehr als 10.000 Motorräder von MV Agusta zu produzieren, so das Unternehmen.