Nächster Schock: Trump will EU-Zölle verdoppeln

Trump plädiert für Zölle von 50 Prozent ab dem 1. Juni für Waren aus der Europäische Union. Ende Feber hatte er Zölle in Höhe von 25 Prozent in Aussicht gestellt. Mit der EU sei es schwierig, über das Thema Handel zu reden, erklärte er am Freitag. Noch ist unklar, welche Importwarengruppen höher besteuert werden sollen.