„Wir tragen Wien“: Austria präsentiert Heimtrikot

„Stolz unserer Stadt“

„Mit dem Verteilerkreis am Herzen und dem Veilchen als Symbol genau dort, wo sich unser Wohnzimmer, die Generali-Arena, befindet, setzen wir ein Bekenntnis zu unseren Wurzeln. Mit Favoriten (10.) auf der Brust, Simmering (11.) an den Ärmeln sowie Floridsdorf (21.) und Donaustadt (22.) auf dem Rücken haben wir die vier mitgliederstärksten Bezirke verewigt – auf einem Trikot“, heißt es von Klubseite. Der rot-weiße Bund am Kragen und den Ärmeln unterstreiche die „Liebe zu Wien“. Im inneren Bund finde sich das Statement „Stolz unserer Stadt“ als Weiterführung des letzten Trikots, in dem dort „Wien sind wir. Wir sind Wien.“ zu lesen war.