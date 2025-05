Sara Telek ist Schiedsrichterin der Saison

Andreas Rothmann, Leiter des Frauen-Schiedsrichterwesen im ÖFB, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir heuer erstmals in Kooperation mit der ADMIRAL Frauen Bundesliga und dem ÖFB die Wahl zur Schiedsrichterin der Saison durchführen konnten. Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei allen Vereinen, die sich an dieser Wahl beteiligt haben. Besonders möchte ich persönlich der würdigen Siegerin Sara Telek gratulieren. Sie startete nicht nur in diesem Jahr ihre FIFA-Karriere als Schiedsrichterin, sondern ist auch abseits des Platzes mit Leib und Seele Schiedsrichterin und für alle vor allem in punkto Einstellung und Engagement ein absolutes Vorbild.“