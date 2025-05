Erstes Training in Monaco ab 13.30 Uhr LIVE

Kaum Überholmanöver

Nirgendwo wird so selten überholt wie in Monaco, gerade einmal zwölf Manöver pro Rennen gab es seit 1984 im Schnitt. Da die Boliden immer breiter und länger wurden, ist keine Trendwende in Sicht. Mögliche Veränderungen, etwa eine neue Überholzone am legendären Schwimmbad, scheiterten auch am Unwillen der Veranstalter vom Automobile Club de Monaco. Trotz der Probleme wurde der Vertrag mit dem Kurs aber schon bis 2031 verlängert – das besondere Flair beim traditionsreichen Rennen wiegt schwerer als spannender Rennsport.