Erste rot-weiß-rote WM-Medaille seit 22 Jahren!

Halbfinal-Duell am Samstag

„Die Reise ist noch nicht zu Ende. Das Duo ist noch nicht satt und hat auch am Samstag gegen die Koreanerinnen Chancen“, fügte er weiters an. Auch ÖTTV-Vizepräsidentin Liu Jia stimmte in den Jubelchor ein. „Sensationell, Österreichs Tischtennis-Familie freut sich mit Sofia über den Medaillengewinn.“