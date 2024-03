Warum Demenz bei uns zu oft ein Geheimnis bleibt

Doppelt so viele Erkrankungen erkannt

Das will die oberösterreichische Landesregierung nun tun, daher besucht eine Delegation rund um Gesundheitsreferentin Christine Haberlander und Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) derzeit Schottland. Was nicht am berühmten Whisky oder der malerischen Altstadt der Hauptstadt Edinburgh liegt, sondern an einer Zahl: In Österreich werden laut Auer nur 30 Prozent der Demenzkranken auch als solche diagnostiziert – in Schottland sind es, je nach Schätzung, zwischen 50 und 70 Prozent. „Ohne Diagnose keine Behandlung“, sagt Auer, aber gerade die könnte „die gute Zeit verlängern und die Leidenszeit verkürzen“, also den Krankheitsverlauf hinauszögern.