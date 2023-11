Warum Demenzkranke so oft von zuhause weglaufen

An Alzheimer erkrankte Person abgängig: Solche und ähnliche Schlagzeilen gab es in der vergangenen Woche mehrmals. Die meisten gingen glücklicherweise glimpflich aus, die Personen wurden in Venedig oder auf einer Parkbank in Bad Hall gefunden. Die „Krone“ hat nachgefragt, wieso demente Personen so oft „ausreißen“.