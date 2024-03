Rekordumsatz bei Liebherr-Werk in Nenzing

Trotz der schon länger anhaltenden Flaute in der Baubranche gelang dem Nenzinger Kran- und Maschinenbauer das Kunststück, im vergangenen Geschäftsjahr 2023 einen Rekordumsatz zu erzielen. Grund dafür ist vor allem die internationale Ausrichtung: Weltweit wird in verschiedene Infrastrukturprojekte investiert – besonders in jene, die mit Energieversorgung zu tun haben.