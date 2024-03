Die Gräueltat eines braven und ach so lieben Buben

2017 erstach ein 14-jähriger Vorarlberger seinen Vater. Scheinbar ohne Grund – selbst Psychiater finden für das Drama keine Erklärung. „Ich weiß doch auch nicht, warum ich meinen Papa umgebracht habe. Denn ich liebte ihn ja“, sagt der Bub. Zurück bleibt eine verwirrte Mutter, die nicht an das Böse in ihrem Kind glauben will.