Acht Meter langer Riesenhai vor Triest gesichtet

Sensible, gefährdete Meeresbewohner

„Es handelt sich um eine Art, die in den Meeren der ganzen Welt vorkommt und zu Wanderungen von Tausenden von Kilometern fähig ist“, so Forscher Diego Borme. Dabei gelten Riesenhaie als empfindliche Lebewesen und als gefährdet. Sie sind erst zwischen 16 und 20 Jahren geschlechtsreif und bringen maximal alle zwei bis vier Jahre maximal sechs Jungtiere auf die Welt. Früher wurden die Tiere wegen ihrer Leber und des Öls gejagt.