Westen reagiert zurückhaltend auf Putins Drohung

Weißes Haus gibt Entwarnung

Auch der US-Regierung liegen nach den Worten einer Sprecherin keinerlei Anzeichen dafür vor, dass Russland im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen will. Das Weiße Haus habe keine Hinweise dafür, „dass Russland sich darauf vorbereitet, in der Ukraine eine Atomwaffe einzusetzen“, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch vor Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One.