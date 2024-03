Schweden will keine Atomwaffen stationieren

Vier Tage nach dem formellen NATO-Beitritt Schwedens haben die Alliierten das Land mit einer Zeremonie feierlich willkommen geheißen. Vor dem Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses in Brüssel wurde am Montag zum ersten Mal die schwedische Flagge gehisst. Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson versprach in seiner Rede, die Allianz an Land, in der Luft und auf See zu stärken. Eine Stationierung von Atomwaffen lehnte er aber ab.