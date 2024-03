Wirecard-Lobbyist bekam Zugang zu geheimsten Akten

„Keine Zweifel an Vertrauenswürdigkeit“

Bereits 2020 stellte der Grün-Politiker David Stögmüller eine Anfrage zu dem Vertrag mit Fritsche. Der wurde im November 2019 aufgelöst, insgesamt erhielt der Ex-Geheimdienstkoordinator ein Honorar von rund 72.000 Euro, wie aus der Beantwortung durch den damaligen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hervorgeht. Was die Sicherheitsüberprüfung angeht, so „wurden keine Hinweise auf Umstände bekannt, welche die Vertrauenswürdigkeit von Herrn Fritsche in Zweifel gezogen hätten“, hieß es weiter.