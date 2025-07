Holzleitner will über neue Regeln bei Karenz reden

Ziel: Gleichstellung, Planungssicherheit und weniger Lohnlücke

Die Ministerin betonte, sie wolle niemanden bevormunden, vielmehr sollten beide Elternteile die Möglichkeit zur Karenz haben. Eine faire Aufteilung wirke sich positiv auf Unternehmen aus – etwa durch mehr Planungssicherheit und weniger Diskriminierung bei Beförderungen. Das könne auch helfen, den Gender-Pay-Gap zu verkleinern. Als weiteres Instrument in diesem Kampf nannte Holzleitner die Lohntransparenzrichtlinie der EU, die bis Mitte 2026 in nationales Recht umgesetzt werden soll. Details wie die Unternehmensgröße, ab der die Regeln greifen, sind derzeit noch in Diskussion.