Weltweit gesuchter Straftäter in Albanien gefasst

Gezielte Aktion in Albanien

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und albanischen Behörden bzw. Zielfahndern seien dort schließlich „operative Maßnahmen initiiert“ worden, die letztlich am vergangenen Freitag zur Festnahme des mutmaßlichen Straftäters in Tirana führten. Auch Drogen seien im Zuge des Einsatzes beschlagnahmt worden.