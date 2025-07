Camille Gottlieb verzauberte in Grace-Kelly-Look

Bei der großen Rot-Kreuz-Gala in Monaco am Wochenende hat eine sogar Fürstin Charlene die Show gestohlen: Prinzessin Stephanies Tochter Camille Gottlieb. Die 26-Jährige zog nämlich in einer Traumrobe, die von Grace Kellys ikonischem Look von „Das Fenster zum Hof“ inspiriert war, alle Blicke auf sich.