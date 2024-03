Heute Startschuss für den „Wahlkampf-Ausschuss“

Kontakte zu Marsalek

All das wurde in einem Revisionsbericht von 2020 festgehalten, Auskunft zu den Vorgängen soll dazu am Mittwoch der Leiter der Internen Revision im Innenministerium als dritte Auskunftsperson geben. Ebenfalls am Mittwoch angesprochen werden soll die berüchtigte Razzia im BVT im Jahr 2018 sowie enge Kontakte des mutmaßlichen russischen Spions Jan Marsalek zum Innenministerium. Als Reaktion auf diesen Vorwurf verweist die FPÖ auf ein Abendessen im Mai 2017, bei dem der damalige Innenminister und jetziger Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ebenfalls mit Marsalek zusammentraf.