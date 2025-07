Geheime Mail: Woltemade-Angebot sorgt für Unruhe

Der Druck an der Bayern-Spitze wird mit jedem Tag größer. In den vergangenen Wochen kursierten viele Gerüchte um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund. Nach einem recht erfolglosen Transferfenster, in dem es Absagen hagelte und einigen Transferflops, wie Sacha Boey oder Joao Palhinha, wird nun über einen möglichen Abgang der beiden gemunkelt.