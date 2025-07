Luca Karl schwimmt bei WM-Debüt auf Platz fünf

Was für eine Premiere! Schwimm-Hoffnung Luca Karl zeigte bei der WM in Singapur über 10 Kilometer im Freiwasser auf. Der 23-Jährige kämpfte bis zum Schluss mit der Spitzengruppe mit und landete am Ende auf Platz fünf! Auf Bronze fehlten am Ende rund 20 Sekunden. Damit hat er das bislang beste WM-Ergebnis Österreichs im Freiwasser von Jan Hercog (Platz neun 2022) klar unterboten.