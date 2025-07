Nach Rauswurf: Horner winkt Millionen-Abfindung

Horner noch nicht entlassen

Der erfahrene Teamchef wurde zuletzt immer wieder mit einem Engagement bei Ferrari oder Alpine in Verbindung gebracht. Ein schneller Wechsel scheint jedoch unwahrscheinlich. Bislang wurde Horner lediglich „von seinen operativen Aufgaben entbunden“. Dies betonte er auch in seiner Abschiedsrede vor der versammelten Belegschaft in Milton Keynes.