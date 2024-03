Haus finster! Strom ohne Vorwarnung abgedreht

Christian Hofer traute seinen Augen nicht. Am 20. Februar, frühmorgens, wurde es in seinem Haus in Wals-Siezenheim aus dem Nichts auf einmal dunkel! Die Salzburg AG hatte ihm den Strom abgedreht. Ohne Vorwarnung. „Es wäre ja das Mindeste, dass sie mich anrufen, bevor sie mir den Strom einfach abstellen“, findet Hofer. Da ärgerte sich der Pensionist bereits seit Wochen mit den Stromanbietern herum.