Umsatzrückgang bei Quehenberger Logistics

Quehenberger Logistics ist vor allem in Zentral- und Osteuropa tätigt und beschäftigte eigenen Angaben zufolge im Jahresschnitt 2023 (inklusive Leiharbeitern) rund 4.400 Mitarbeiter an 69 Standorten in elf Ländern. Das Unternehmen steht laut Firmenbuch („WirtschaftsCompass“) zu 100 Prozent im Besitz der Augustin Quehenberger Group. Dort hält seit Mai 2023 die Geis-Gruppe aus Deutschland eine Anteilsmehrheit von 66 Prozent. Die restlichen 34 Prozent liegen bei Quehenberger-CEO Christian Fürstaller. Die Geis-Gruppe erwirtschaftete 2023 einen Umsatz in Höhe von rund 1,89 Mrd. Euro.