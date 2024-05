„Will mir jetzt die Belohnung abholen“

„Die Vorbereitung war optimal, ich fühle mich sehr gut. Jetzt will ich mir die Belohnung abholen“, sagt der 25-jährige Walser, weiß aber auch: „Es sind 27 Nationen am Start, richtig gute Leute, die alle noch keine Quali haben. Will ich die holen, muss ich an denen eben vorbei.“ Was dann auch für Simon Marchl ab Samstag gilt.