Beamte schrieben beim Programm mit

„Man kann sich nicht nur die Rosinen herauspicken“

„Ich finde es sehr bedauerlich, dass die ÖVP-Fraktion nicht Teil von ’Salzburg! Neu regieren’ sein will“, sagte Auinger mit Verweis auf den Titel des Papieres. KPÖ-Plus-Stadtvize Kay-Michael Dankl vermutet gar die Landespartei im Hintergrund: „Offenbar betreiben Haslauer und Mayer im Hintergrund die alten Spielchen.“ Die Hand der anderen Regierungsparteien SPÖ, KPÖ Plus und Bürgerliste bleibe ausgestreckt, aber: „Eines ist klar. Man kann sich nicht nur die Rosinen herauspicken. Man muss auch ab und zu über den eigenen Schatten springen. Nur so funktioniert Demokratie in einer Proporzregierung“, sagte der künftige Bürgermeister.