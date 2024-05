Bei Kinderbetreuung hinkt Regierung hinterher

„Krone“-Leserin Ines Grössenberger schreibt: „In den letzten Monaten wird von der Politik immer wieder kritisiert, dass so viele Menschen in Teilzeit arbeiten. Meistens arbeiten Frauen in Teilzeit, die deshalb weniger arbeiten gehen, weil sie keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen – oder der nur bis Mittag offen hat. Vor allem am Land ist das ein großes Problem. Viele meiner Freundinnen sind gut ausgebildet, können aber nicht mehr Stunden arbeiten gehen, weil sie keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen.“ Ein Problem, das im ganzen Bundesland akut ist: „Es wird nicht leichter, sondern immer schwieriger, einen Platz für sein Kind zu bekommen“, sind sich viele „Krone“-Leser einig.