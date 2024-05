So hat Salzburg den Titel auch nicht verdient

... dass kein Team auf dem Rasen steht, sondern (zu) viele Einzelkämpfer.

... dass manche noch immer nicht kapiert haben, was auf dem Spiel steht.

... dass die Gier, auch in dieser Saison den Meistertitel an die Salzach zu holen, schlicht nicht groß genug ist.

... dass es manchen Protagonisten an Mentalität und Charakter fehlt.

... dass der eine oder andere mit dem Kopf bereits beim nächsten Klub ist.

... dass Spieler am Werk sind, die Salzburg nicht im Herzen tragen.