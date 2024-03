US-Sonderermittler verteidigt seine Einschätzung

Inzwischen wurden auch Transkripte der Befragung des US-Präsidenten durch Hur veröffentlicht. Darin kann sich Biden etwa nicht an das Jahr erinnern, in dem sein Sohn Beau an einem Hirntumor starb, jedoch an den Wochentag und den Monat. Außerdem fragte der Politiker an einer Stelle, wann Trump zum Präsident gewählt worden war, und zweimal nach den Daten seiner eigenen Vizepräsidentschaft unter Barack Obama.