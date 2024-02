Dokumentenaffäre: Biden wird nicht angeklagt

In dem Bericht werden Biden aber dennoch ein paar Punkte vorgeworfen. So soll der US-Präsident etwa geheime Informationen mit seinem Ghostwriter für ein Buch geteilt haben. Zudem ist von Gedächtnislücken die Rede. Biden soll sich nicht an das Datum des Krebstodes seines Sohnes Beau im Jahr 2015 erinnern haben können.