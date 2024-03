Eine doppelte Rückkehr auf die Bühne der Oper Graz

Stolze 54 Jahre ist es her, dass an der Oper Graz zum letzten Mal ein Werk von Robert Stolz zu sehen war – auch damals war es übrigens „Venus in Seide“, am Samstag nun feiert man wieder Premiere. Damit schließt der Neo-Intendant Ulrich Lenz eine Lücke, die eigentlich nie so groß hätte werden dürfen. Immerhin ist Stolz einer der großen Söhne der Stadt, hat zeitlose Operettenmelodien geschrieben, die bis heute Fans in aller Welt haben.