Steirischer Weltstar ist wieder reif fürs Museum

Robert Stolz hat zeitlose Melodien geschrieben und bis heute Fans in aller Welt. Trotzdem drohte der berühmte Sohn der Stadt Graz in den vergangenen Jahren in Vergessenheit zu geraten. Dass das nicht passiert ist, ist nicht zuletzt seinem Großneffen Hans Stolz zu verdanken, der das Erbe seines berühmten Vorfahren seit Jahrzehnten mit Hingabe pflegt: „Bis zu 16 Stunden am Tag beantworte ich Anfragen und verschicke Noten in alle Welt“, sagt er bei einem Besuch der „Krone“ in seinem Haus in Graz.