Ferry Öllinger: „Meine Stimme hat wieder Kraft“

Worauf freuen Sie sich?

Ende Jänner beginnen die Proben für die Operette „Venus in Seide“ von Robert Stolz an der Oper Graz. Ich habe eine Sprechrolle mit Gesangseinlagen. Was mich besonders freut: Ich spiele an der Seite der bekannten Sängerin Ildikó Raimondi. Die Premiere ist am 16. März.