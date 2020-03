Stadt Graz baut ein Museum für Robert Stolz

„Grüß mir Graz an der Mur“ hat der Komponist Robert Stolz einst seine musikalische Liebesbekundung an seine Heimatstadt genannt. Nun erwidert Graz diese Liebe und widmet der 1975 verstorbenen Legende ein eigenes Museum. Drei Millionen Euro investiert man - das Museum wird in die nach Stolz benannte Seniorenresidenz in der Theodor-Körner-Straße inkludiert.