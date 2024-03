Toxikologe: Zu wenig Mittel gegen Schlangengift

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Vergiftungen durch Schlangenbisse 2017 bereits zur vernachlässigten Krankheit erklärt. Inzwischen fließen mehr Gelder in die Forschung und Entwicklung von Antiseren. Laut Mebs gibt es in Südafrika zwar Antiseren, die für den afrikanischen Markt geeignet sind, diese sind aber für viele Länder zu teuer. „So sterben nicht nur in Afrika weiterhin Menschen nach dem Biss einer Giftschlange oder leiden lebenslang unter den Folgen–etwa, wenn eine Hand, ein Arm oder ein Bein amputiert werden musste“, sagte Mebs.