Erste Hilfe bei Schlangenbiss und Insektenstich

Zecke ganz und nicht mit Öl entfernen

Zecken sind in Österreich weit verbreitet. War man in der Natur unterwegs, sollte man daher seinen Körper gründlich absuchen, den eigenen Rücken am besten vom Partner überprüfen lassen oder mittels Spiegel kontrollieren! Denn Zecken können FSME und Borreliose übertragen. Die kleinen Blutsauger verstecken sich übrigens gerne in behaarten Stellen am Körper. Haben Sie einen entdeckt? „Dann ziehen Sie die Zecke vorsichtig mit einer Pinzette oder Zeckenkarte gerade heraus, bis sie loslässt. Achten Sie darauf, dass Sie auch den Kopf der Zecke entfernen“, warnt Dr. Schreiber. Von Drehbewegungen, Öl oder Klebstoff rät er ab. Bleiben Teile des „Tierchens“ in der Haut zurück, müssen diese unbedingt von einem Arzt entfernt werden. Dieser sollte auch dann aufgesucht werden, wenn sich ein roter Kreis um die Einstichstelle bildet. Denn das ist ein möglicher Hinweis für Borreliose.