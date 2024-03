Justiz unter Beschuss: „Das stinkt zum Himmel!“

Pilnacek wegen selbem Delikt suspendiert

Immerhin sei es bei der Kritik an Radasztics um die Weitergabe von Informationen aus Akten gegangen. Also um jenes Delikt, das auch dem früheren Sektionschef Christian Pilnacek vorgeworfen wurde. Dieser hatte eine Journalistin rechtswidrig über ein Aktendetail informiert. „Pilnacek wurde suspendiert und durch jahrelanges Aufrechterhalten der Suspendierung in den Tod getrieben“, so Unterberger wörtlich.