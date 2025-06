Grünes Licht vom Gericht: KTM-Sanierung ist durch

Man wollte auf Nummer sicher gehen, hatte bewusst länger zugewartet, um ja allen möglichen Einsprüchen genug Zeit zu geben – doch am Ende gab es kein Veto! Am Dienstagfrüh verriet die Pierer Mobility AG deshalb: Die Sanierungspläne von KTM sind rechtskräftig bestätigt. Damit fließt jetzt bald das Geld an die Gläubiger des Motorradherstellers.