Wirbel um Kurz-Richter: Darum geht es in der Causa

ÖVP: „Anschein der Befangenheit“

Dafür wurde der Richter vom OLG Graz auch verurteilt und mit einer Geldstrafe belegt. Warum also die Aufregung? Die Entscheidung wurde erst am Montag im Rechtsinformationssystem (RIS) erfasst. Also nach dem Urteilsspruch im Kurz-Prozess. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz rückte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker aus, um seinem Ex-Chef den Rücken zu stärken. Er ortet einen „Anschein der Befangenheit“.