„So eine Übermacht ist Salzburg auch wieder nicht“

Gegentor war Liga-Rekord

Auf Urlaub hat freilich noch keiner Lust, das knappe Heim-2:3 macht Mut. „Wir sind dabei! So eine Übermacht sind sie auch nicht. Wir geben nicht auf, greifen wieder voll an und glauben fest daran, dass wir die Serie drehen können“, so Stürmer Andi Kristler. Um die Serie für ein sechstes Duell am Mittwoch noch einmal nach Linz zurückzuholen, braucht’s aber freilich einen besseren Spiel-Start: In Duell 3 lag man in Salzburg nach 51 Sekunden 0:1 und nach sechs Minuten 0:2 zurück, in Spiel 4 nach acht Sekunden nach einem Blackout 0:1 – es war das schnellste Tor der Play-off-Geschichte der Liga.