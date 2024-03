Sturz bremst ÖSV-Girl im Kampf um Gesamtsieg ein

„Das ist schon sehr hart, hier von der Couch aus auf den Rennhang schauen zu müssen und nicht mitfahren zu können“, seufzte Emily Schöpf. Der Grund dafür, dass sie den gestrigen Europacup-Riesentorlauf in Aal (Nor) verpasste? „Am Freitag bin ich beim Training in Geilo gestürzt und habe mir am rechten Bein eine Schuhrandprellung zugezogen“, verrät die 23-Jährige.„Am Freitag konnte ich kaum laufen, am Samstag war es besser, aber weit weg davon, dass ich Rennen fahren kann.“