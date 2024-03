Moderner Tanz in absoluter Perfektion

Lebendigkeit und Trägheit

Eine aktuelle Arbeit folgte darauf, nämlich „Torpeur“ von 2023. Doch wie kann man „Trägheit“ - so die deutsche Übersetzung - in einem Tanz darstellen? Indem man zuerst das Gegenteil, nämlich Lebendigkeit, Erotik und Rhythmus zelebriert und dieses langsamer und langsamer werden lässt. Schließlich entledigen sich die zwölf Tänzerinnen und Tänzer ihrer schönen, hellen Unisex-Kleider und legen sich auf den Boden, um sporadisch Gymnastik-ähnlich Arme und Beine zu heben. Die Musik dazu war elektronisch, um am Ende in eine an Schubert gemahnende, melancholische Melodie zu münden.