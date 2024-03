Honda CBR600RR: So fährt sich die neue „Babyblade“

Elektronik aus der Fireblade

Gerade bei den schwierigen Wetterbedingungen in Portimao haben wir die neue Elektronik schätzen gelernt, der es an nichts mangelt: Throttle by Wire und Sechs-Achsen-IMU von Bosch (stammt von der Fireblade) sind die Basis für die neunstufige, zusätzlich abschaltbare Traktionskontrolle (Honda Selectable Torque Control, HSTC) und die dreistufige Wheelie-Kontrolle. Diese Einstellungen sowie Leistungsanpassung und einstellbare Motorbremse lassen sich mit drei fixen Fahrmodi abrufen oder in zwei User Modes speichern, wenn man sich ein wenig mit der Bedienung des hervorragenden TFT-Displays befasst hat.