Austro-Astronom entdeckt zwei Veränderliche Sterne

Bei Roten Zwergen handelt es sich um den häufigsten Sonnentyp in der Milchstraße, „rund 85 Prozent aller Sonnen sind Rote Zwerge“, so Jäger. Es handelt sich gleichzeitig um die kleinsten Sterne, in deren Zentrum nur sehr langsam Kernfusion abläuft. Daher sind Rote Zwerge so lichtschwach, dass sie von der Erde aus nicht mit bloßem Auge gesehen werden können.