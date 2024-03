Oft selbst „sabotiert“ - jetzt geht Angst um

An der „Sabotage“ gescheitert

„Nebengeräusche“, für die Klauß und Sportchef Markus Katzer nichts können – aber sie werden nur an Rapids sportlichen (Miss-)-Erfolgen gemessen. So wie ihre Vorgänger. Viele scheiterten an der „Sabotage“ aus den eigenen Reihen. Etwa 2016, als die Fanproteste um „Austria-Fan“ Max Entrup die Euphorie killten. Später gab es Machtkämpfe in der Geschäftsführung und um das Präsidentenamt.